DAX 24.267 -0,3%ESt50 5.740 -0,1%MSCI World 4.471 -0,1%Top 10 Crypto 11,79 +6,5%Nas 23.593 -0,1%Bitcoin 75.821 +1,7%Euro 1,1774 +0,0%Öl 61,45 +1,1%Gold 4.461 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verdient DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verdient
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
82,02 EUR -0,13 EUR -0,16 %
STU
76,20 CHF -0,33 CHF -0,43 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 98,65 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

09:31 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
82,02 EUR -0,13 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein offizielles Schreiben der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Wirkstoff Tolebrutinib von Sanofi werfe einige schwerwiegende Fragen hinsichtlich der Aussagen des Pharmakonzerns auf, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte die Stimmung für die Aktien weiterhin belasten. Das Schreiben habe zudem negative Auswirkungen auf den Wirkstoff Fenebrutinob von Roche./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,37 €		 Abst. Kursziel*:
21,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,92%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

09:31 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

Dow Jones Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar
dpa-afx Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Sanofi-Aktie schwächer: Doppelter Rückschlag mit Multiple-Sklerose-Medikament
TraderFox Sanofi: Rückschläge bei Tolebrutinib belasten die Aktie!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro
Zacks Sanofi to Buy Dynavax for $2.2B to Boost Adult Vaccine Franchise
Benzinga Sanofi Makes $2.2 Billion Bet On Adult Vaccines With Dynavax Buy
Business Times Sanofi to buy Dynavax for US$2.2 billion to add shingles vaccine
Benzinga Sanofi Expands Dren Bio Partnership With Potential $1.7 Billion Autoimmune Disease Collaboration
MarketWatch Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
RTE.ie Greenvolt Next delivers solar farm for Sanofi, Waterford
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen