ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Forschungs- und Entwicklungsstory der Franzosen habe einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb James Quigley am Montag nach zwei unterschiedlichen Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib. Er geht davon aus, dass sich die Aktie an den unteren Rand ihrer Handelsrange zwischen 80 und 100 Euro orientiert. Der Misserfolg in der MS-Form PPMS könnte bedeuten, dass das Mittel vor allem auf nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) zugeschnitten sei. Es würden dann Premiumpreise in einer engen Nische winken. Entscheidend hierfür sei allerdings die Preispolitik von Roche für ihr Fenebrutinib, das sowohl bei remittierender als auch progredienter MS zum Einsatz kommen könnte./ag/mis

