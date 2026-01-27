Sanofi Aktie
Marktkap. 96,4 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe mit Umsatz und Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, während die Ziele für 2026 weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,90 €
|Abst. Kursziel*:
30,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,58%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:41
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.