SAP-Aktie unter Druck: Enttäuschende Cloud-Zahlen belasten den Kurs
Bilanzen machen Kurse: DAX notiert auf rotem Terrain - Schwergewicht SAP belastet
Marktkap. 96,4 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

10:41 Uhr
Sanofi Buy
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe mit Umsatz und Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, während die Ziele für 2026 weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

