Top News
Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy Daimler Truck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
Sanofi Aktie

Sanofi Aktien-Sparplan
77,63 EUR +0,36 EUR +0,47 %
STU
77,57 EUR -0,36 EUR -0,46 %
GVIE
Marktkap. 96,4 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
UBS AG

Sanofi Neutral

11:56 Uhr
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege vor allem dank Dupixent und der überraschend starken Grippesaison ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Ergebnis je Aktie überrasche positiv. Dagegen sei das operative Ergebnis (business operating income) knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

