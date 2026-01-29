DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.940 +0,8%MSCI World 4.549 +0,1%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.602 -1,5%Euro 1,1913 -0,5%Öl 70,79 -0,1%Gold 5.069 -5,8%
Sanofi Aktie

78,52 EUR +1,03 EUR +1,33 %
STU
72,26 CHF +1,18 CHF +1,66 %
BRX
Marktkap. 93,73 Mrd. EUR

KGV 12,92
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Goldman Sachs Group Inc.

Sanofi Neutral

13:56 Uhr
Sanofi Neutral
Sanofi S.A.
78,52 EUR 1,03 EUR 1,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Franzosen seien beruhigend, schrieb James Quigley am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen. Der Innovationsweg bleibe allerdings beschwerlich./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,17 €		 Abst. Kursziel*:
13,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
78,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

13:56 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Sanofi Neutral UBS AG
29.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
