Sanofi Aktie
Marktkap. 93,73 Mrd. EURKGV 12,92
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Franzosen seien beruhigend, schrieb James Quigley am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen. Der Innovationsweg bleibe allerdings beschwerlich./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,17 €
|Abst. Kursziel*:
13,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
78,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
