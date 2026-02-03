Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat dank starker Verkäufe seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Der Erlös sei um 9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen nach New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn wurde unter dem Strich mit 1,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hatten jeweils mit weniger gerechnet.

Im angelaufenen Jahr will Amgen beim Umsatz 37,0 bis 38,4 Milliarden Dollar erreichen. Das wäre nach einem Plus 2025 von zehn Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar ein erneuter Anstieg. Analysten rechnen bisher mit Erlösen von 37,1 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,60 bis 23,00 Dollar liegen, nach einem Plus von 10 Prozent auf 21,84 Dollar in 2025. Experten erwarten bisher 22,08 Dollar. Für Aktienrückkaufe will Amgen nicht mehr als drei Milliarden Dollar ausgeben.

Am Markt wurden die Neuigkeiten freundlich aufgenommen. Zuletzt legte die Amgen-Aktie im nachbörslichen Handel um ein Prozent zu./he/so