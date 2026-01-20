Sanofi Aktie
Marktkap. 94,77 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Neue Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
79,29 €
|Abst. Kursziel*:
19,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.