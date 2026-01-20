Sanofi Aktie
Marktkap. 94,77 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach neuen Studiendaten zum Dermatitis-Präparat Amlitelimab auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Einige Aspekte seien positiv, einige weniger positiv und einige noch unklar, resümierte Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,81 €
|Abst. Kursziel*:
26,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,12%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
