DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BASF BASF11 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
79,29 EUR -0,22 EUR -0,28 %
STU
73,37 CHF -0,42 CHF -0,56 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 94,77 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

12:51 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
79,29 EUR -0,22 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach neuen Studiendaten zum Dermatitis-Präparat Amlitelimab auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Einige Aspekte seien positiv, einige weniger positiv und einige noch unklar, resümierte Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:27 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,81 €		 Abst. Kursziel*:
26,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,12%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

12:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Sanofi Neutral UBS AG
16.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Sanofi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones Sanofi-Aktie fällt dennoch: FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Tzield
finanzen.net Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
Dow Jones Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar
Benzinga Ocular Therapeutix Shares Surge Following Reports Of Stronger Sanofi Bid
Zacks Sanofi to Buy Dynavax for $2.2B to Boost Adult Vaccine Franchise
Benzinga Sanofi Makes $2.2 Billion Bet On Adult Vaccines With Dynavax Buy
Business Times Sanofi to buy Dynavax for US$2.2 billion to add shingles vaccine
Benzinga Sanofi Expands Dren Bio Partnership With Potential $1.7 Billion Autoimmune Disease Collaboration
MarketWatch Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen