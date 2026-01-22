DAX24.901 +0,2%Est505.947 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.986 -0,1%Euro1,1736 -0,2%Öl65,13 +1,1%Gold4.924 -0,3%
Anleger atmen auf

Plug Power-Aktie feiert: Einigung im Optionsstreit mit Walmart wendet drohende Verwässerung ab

23.01.26 11:05 Uhr
NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie feiert: Optionsstreit mit Walmart beendet - Anleger jubeln | finanzen.net

Plug Power und der Einzelhandelsriese Walmart haben überraschend eine Vereinbarung über Aktienoptionen aufgehoben, die zu einer kräftigen Verwässerung hätte führen können.

• Plug Power und Walmart kippen Vereinbarung aus 2017
• Walmart verzichtet auf Bezugsrechte, Aktienverwässerung bei Plug Power abgewendet
• Neuer Deal zur Lizenzierung von Plug Powers Technologie geschlossen

Wer­bung

Eine Abmachung zwischen Plug Power und Walmart aus dem Jahr 2017 räumte dem Einzelhandelskonzern bislang umfangreiche Rechte an Plug-Power-Aktien ein und hätte bei Ausübung zu einer massiven Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre geführt, berichtet "Fuel Cells Works". Nun wurde jedoch eine Einigung erzielt, durch die diese potenziellen Belastung entfällt.

Vom Aktienoptionen-Deal zum Lizenzabkommen

Im Zentrum der Einigung steht laut der Nachrichtenseite die Stornierung sämtlicher Bezugsrechte, die Walmart bislang das Recht zum Kauf von mehr als 55 Millionen Plug Power-Aktien einräumten. Diese Zahl beinhaltet sowohl bereits zugeteilte als auch noch nicht zugeteilte Aktien. Laut "Fuel Cells Works" hätte der Wasserstoffkonzern nach aktuellem Stand noch mehr als 42 Millionen neue Aktien ausgeben können, um den Deal mit Walmart zu erfüllen. Stattdessen haben sich die Parteien nun auf einen neuen Deal geeinigt, der Walmart unter bestimmten Bedingungen die Nutzung ausgewählter Plug-Power-Technologien erlaubt. Die Lizenz ist auf 15 Jahre angelegt, beinhaltet einmalige sowie jährliche Zahlungen und ersetzt die vorherige Aktienoptionsvereinbarung.

So reagiert die Plug Power-Aktie

Für Aktionäre bedeutet diese Vereinbarung vor allem eines: Planbarkeit und Schutz vor Verwässerung. In der Vergangenheit führte die Unklarheit über die möglichen Aktienausgaben zu Unsicherheit und Kursschwankungen. Zudem kann die Vereinbarung als ein Schritt hin zur Bereinigung der Plug-Power-Bilanz angesehen werden.

Wer­bung

An der Börse kam der neue Deal dann auch sehr gut an: Die Plug Power-Aktie gewann am Donnerstag an der NASDAQ 16,67 Prozent auf 2,59 US-Dollar. Im vorbörslichen Freitagshandel geht es allerdings zeitweise wieder um 1,54 Prozent nach unten auf 2,55 US-Dollar. Die Walmart-Aktie beendete den NASDAQ-Handel daneben am Donnerstag 1,28 Prozent schwächer bei 117,83 US-Dollar. Vorbörslich bewegt sie sich am Freitag bislang kaum.

Redaktion finanzen.net

