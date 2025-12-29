DAX24.263 -0,3%Est505.737 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +5,0%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.627 +0,1%Euro1,1778 ±0,0%Öl61,89 +1,8%Gold4.472 -1,3%
DAX aktuell

Nach Weihnachtspause: DAX fällt nach positivem Handelsstart am Montag zurück

29.12.25 10:13 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX gibt nach Weihnachtspause ab | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX dürfte sich nach der Weihnachtspause nur wenig bewegen. Zum Start in die neue, ebenfalls verkürzte Handelswoche, wird aktuell ein Minus verzeichnet.

Am Montag ging der DAX mit einem Aufschlag von 0,13 Prozent auf 24.370,94 Punkte in den Handel an der Frankfurter Börse und gibt seine Gewinne im Anschluss schnell wieder ab.
Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich insgesamt wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ruhiger Handel vor dem Jahreswechsel erwartet

Auch die aktuelle Handelswoche ist aufgrund von Silvester und Neujahr verkürzt. Viele Anleger haben laut Experten zudem bereits ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Es wird daher weiterhin mit nur niedrigen Handelsvolumina gerechnet.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent beim DAX gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der DAX weiterhin in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

KI, Zinsen und Ukraine-Krieg bleiben im Fokus

Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Anleger richten den Blick zudem weiterhin auf die anhaltenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Pavel Ignatov / Shutterstock.com