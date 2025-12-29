DAX24.270 -0,3%Est505.739 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +4,9%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.627 +0,1%Euro1,1777 ±0,0%Öl61,93 +1,9%Gold4.469 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Wie reagieren die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS? Selenskyj trifft Trump -- Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch? Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?
Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf Checkliste: In 6 Schritten zum passenden ETF- oder Aktienfonds-Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Erholungskurs

tonies-Aktie wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke

29.12.25 10:27 Uhr
tonies-Aktie klettert über 10-Euro-Marke | finanzen.net

Die Anteilsscheine von tonies wagen am Montag einen erneuten Ausbruchsversuch über die 10-Euro-Marke.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tonies
10,38 EUR 0,18 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem mehrere Anläufe in den Tagen vor Weihnachten zunächst nicht gelungen waren, nahmen die tonies-Aktien in der verkürzten Handelswoche vor Silvester gleich wieder Anlauf. Am Montagvormittag stiegen sie um bis zu 4,7 Prozent auf 10,42 Euro. Zuletzt war das Plus dann noch 3,5 Prozent groß.

Wer­bung

Die Aktien setzten damit ihren Erholungskurs der vergangenen Monate fort, denn seit dem Jahrestief von 4,67 Euro im März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder hat dabei stark von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2 profitiert, die seit September verkauft wird. Vor Weihnachten hatte dann noch die Aufnahme in den Kleinwerte-Index SDAX die Aufmerksamkeit bei den Anlegern erhöht.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf tonies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf tonies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Boxine GmbH, T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu tonies

DatumMeistgelesen
Wer­bung