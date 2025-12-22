Sanofi Aktie
Marktkap. 99,58 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:31
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|08:31
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.