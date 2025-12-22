DAX 24.284 +0,0%ESt50 5.744 -0,3%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -2,6%Nas 23.429 +0,5%Bitcoin 74.268 -1,3%Euro 1,1776 +0,1%Öl 61,96 -0,2%Gold 4.485 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- US-Zulassung für Wegovy-Tabletten treibt Novo Nordisk-Aktie -- Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, AlzChem, Gold im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
81,60 EUR -0,08 EUR -0,10 %
STU
81,58 EUR -0,80 EUR -0,97 %
PAR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 99,58 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

08:31 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
81,60 EUR -0,08 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen. Die Vereinbarungen zwischen europäischen Pharmakonzernen wie GSK, Novartis, Roche und Sanofi mit der US-Regierung über tiefere Medikamentenpreise in den USA zeigten, dass die Auswirkungen auch für weitere große EU-Pharmahersteller beherrschbar seien, schrieb Richard Vosser in einer Einschätzung vom Wochenende. Für Novartis und Roche sieht er die Vereinbarungen insgesamt leicht positiv, für GSK und Sanofi deutlich positiv./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 03:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:31 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Durchbruch in den USA Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen Aktien von Merck & Co., Roche und Novartis im Minus: US-Regierung erzielt Preisdeal mit neun Pharmafirmen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Sanofi-Aktie schwächer: Doppelter Rückschlag mit Multiple-Sklerose-Medikament
TraderFox Sanofi: Rückschläge bei Tolebrutinib belasten die Aktie!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Sanofi unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Benzinga Sanofi Expands Dren Bio Partnership With Potential $1.7 Billion Autoimmune Disease Collaboration
MarketWatch Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
RTE.ie Greenvolt Next delivers solar farm for Sanofi, Waterford
Benzinga Sanofi Faces Surprise HQ Search As French Authorities Expand Tax Probe
Benzinga Texas AG Sues Sanofi And Bristol-Myers Over Alleged Failures To Warn About Risks Associated With Blood Thinner Drug
PR Newswire CIBC launches additional European Canadian Depositary Receipts ("CDRs")
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen