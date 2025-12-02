DAX 24.076 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,07 -1,2%Gold 4.213 +0,4%
Sanofi Aktie

83,81 EUR -1,84 EUR -2,15 %
STU
78,61 CHF -0,98 CHF -1,24 %
BRX
Marktkap. 103,43 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Neutral

08:26 Uhr
Sanofi Neutral
Sanofi S.A.
83,81 EUR -1,84 EUR -2,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 95 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Bei den Franzosen dürften die Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline nicht für eine nennenswerte Neubewertung ausreichen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
85,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
83,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
106,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen