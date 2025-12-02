Sanofi Aktie
Marktkap. 103,43 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 95 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Bei den Franzosen dürften die Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline nicht für eine nennenswerte Neubewertung ausreichen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
85,40 €
|Abst. Kursziel*:
11,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
106,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG