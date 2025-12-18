Sanofi Aktie
Marktkap. 99,27 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Luisa Hector revidierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharmakonzern für die Jahre 2026 und 2027 leicht nach unten. Dies reflektiere die verzögerte Prüfung der US-Zulassung für das Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit aber attraktiv bewertet./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,92 €
|Abst. Kursziel*:
28,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
