Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, FedEx im Fokus
Top News
PUMA-Aktie in Grün: Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX mit leichten Verlusten erwartet
Sanofi Aktie

Sanofi Aktien-Sparplan
82,27 EUR +0,23 EUR +0,28 %
STU
82,10 EUR -0,02 EUR -0,02 %
PAR
Marktkap. 99,27 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sanofi Buy

08:41 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
82,27 EUR 0,23 EUR 0,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Luisa Hector revidierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharmakonzern für die Jahre 2026 und 2027 leicht nach unten. Dies reflektiere die verzögerte Prüfung der US-Zulassung für das Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit aber attraktiv bewertet./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,92 €		 Abst. Kursziel*:
28,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:41 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
15.12.25 Sanofi Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Sanofi-Aktie schwächer: Doppelter Rückschlag mit Multiple-Sklerose-Medikament
TraderFox Sanofi: Rückschläge bei Tolebrutinib belasten die Aktie!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Sanofi unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Benzinga Sanofi Expands Dren Bio Partnership With Potential $1.7 Billion Autoimmune Disease Collaboration
MarketWatch Sanofi stock slumps after two setbacks on multiple-sclerosis drug
Benzinga Sanofi Scores Two Major China Approvals For Rare Blood Disorder Drugs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson and Sanofi
RTE.ie Greenvolt Next delivers solar farm for Sanofi, Waterford
Benzinga Sanofi Faces Surprise HQ Search As French Authorities Expand Tax Probe
Benzinga Texas AG Sues Sanofi And Bristol-Myers Over Alleged Failures To Warn About Risks Associated With Blood Thinner Drug
PR Newswire CIBC launches additional European Canadian Depositary Receipts ("CDRs")
