DAX23.462 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Regeneron

Aktien von Sanofi und Regeneron freundlich: Dupixent erhält EU-Zulassung gegen CSU

25.11.25 17:10 Uhr
Sanofi und NASDAQ-Aktie Regeneron nach Dupixent-EU-Zulassung fester | finanzen.net

Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben von der EU-Kommission eine erweiterte Zulassung für ihr entzündungshemmendes Blockbuster-Medikament Dupixent für bestimmte Patienten mit der entzündlichen Hauterkrankung chronische spontane Urtikaria (CSU) erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
656,00 EUR -3,00 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sanofi S.A.
85,87 EUR -0,12 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dupixent ist für Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die unzureichend auf H1-Antihistamine ansprechen und nicht auf eine Antiimmunoglobulin-E-Therapie gegen CSU ansprechen, wie die beiden Pharmaunternehmen mitteilten. Dupixent ist den Angaben zufolge die erste zielgerichtete Therapie für CSU in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt.

Wer­bung

Das US-Biotech-Unternehmen Regeneron hat Dupixent entwickelt und vertreibt es in den USA gemeinsam mit Sanofi, während der französische Pharmariese das Mittel international vertreibt. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent überstieg im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar.

Im Pariser Handel notiert die Sanofi-Aktie zeitweise 0,47 Prozent höher bei 86,35 Euro. Die Regeneron-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel derweil 1,79 Prozehnt auf 775,09 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Regeneron Pharmaceuticals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Regeneron Pharmaceuticals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Regeneron Pharmaceuticals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
10:51Sanofi BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:51Sanofi BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
17.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
06.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
03.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
28.10.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen