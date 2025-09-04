Sanofi Aktie
Marktkap. 104,79 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen für den Antikörper Amlitelimab nach dessen Studienergebnissen. Er sieht weiter Fragezeichen hinter der Forschungspipeline und der Kompensation wegfallender Dupixent-Umsätze./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 21:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,96 €
|Abst. Kursziel*:
19,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:46
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
