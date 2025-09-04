DAX 23.814 +0,2%ESt50 5.359 +0,2%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.341 +1,4%Euro 1,1727 +0,7%Öl 65,67 -1,8%Gold 3.581 +1,0%
Sanofi Aktie

79,27 EUR +0,92 EUR +1,17 %
STU
79,31 EUR +0,11 EUR +0,14 %
GVIE
Marktkap. 104,79 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Goldman Sachs Group Inc.

Sanofi Neutral

13:46 Uhr
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen für den Antikörper Amlitelimab nach dessen Studienergebnissen. Er sieht weiter Fragezeichen hinter der Forschungspipeline und der Kompensation wegfallender Dupixent-Umsätze./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 21:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Sanofi S.A.

13:46 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:31 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

