DAX24.217 ±0,0%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt

24.10.25 10:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
87,48 EUR 0,96 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Der Arzneimittel-Hersteller Sanofi hat auch im dritten Quartal von seinem Kassenschlager Dupixent profitiert. Das Blockbuster-Medikament, das etwa bei Asthma und Neurodermitis zum Einsatz kommt, knackte mit einem Zuwachs von über einem Viertel erstmals in einem Quartal die Umsatzmarke von 4 Milliarden Euro, wie Sanofi am Freitag in Paris mitteilte. Insgesamt wuchs der Erlös des Konzerns zwar nicht so stark, dafür übertraf der operative Gewinn die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Das kam an der Börse gut an.

Wer­bung

Die Sanofi-Aktie legte am Freitag um gut 3 Prozent zu, zuletzt verringerte sich der Kursgewinn etwas. Dennoch lag der Aktienkurs auf dem höchsten Stand seit Ende April. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier hingegen rund sechs Prozent eingebüßt. Für den Bernstein-Experten Florent Cespede bleibt die Bewertung der Aktie wegen eines deutlichen Abschlags zur Branche attraktiv.

Der konzernweite Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 2,3 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro, wobei sich Wechselkurse negativ auswirkten. So sind etwa die USA ein wichtiger Markt für Sanofi. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft legte ähnlich stark auf 4,4 Milliarden Euro zu. Der bereinigte Gewinn stieg um 4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. An seinen Jahreszielen hält Konzernchef Paul Hudson fest.

Während Dupinex reüssierte, ging Sanofis Geschäft mit Grippeimpfstoffen zurück. Hudson nannte als Gründe dafür einen verschärften Preiswettbewerb und die niedrigere Impfquote. Die Impfquoten gingen weltweit zurück, sagte Finanzvorstand Francois-Xavier Roger in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. "Dies hängt wahrscheinlich mit einer gewissen Covid-Müdigkeit in Bezug auf Impfungen zusammen. Möglicherweise gibt es auch insgesamt eine gewisse negative Einstellung gegenüber Impfstoffen."

Wer­bung

Generell gab sich Chef Hudson er mit Blick auf das Jahr 2026 zuversichtlich, den derzeitigen Kurs des profitablen Wachstums fortsetzen zu können. Das wertete JP-Morgan-Analyst Richard Vosser positiv.

Das Management muss sich momentan Gedanken darum machen, wie es den Umsatztreiber Dupixent ersetzen kann, dessen Patentschutz im Jahr 2031 ausläuft. Das Mittel soll in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 21 Milliarden Euro erzielen, was die anderen Medikamente von Sanofi in den Schatten stellt.

Weiterhin beschäftigen Sanofi die Einfuhrzölle der US-Regierung. Man befinde sich in "ständigen Gesprächen" mit der US-Regierung über die Verbesserung der Erschwinglichkeit von Medikamenten, sagte Finanzchef Roger. Die Arzneimittel-Hersteller hätten Vereinbarungen mit der Regierung von Präsident Donald Trump unterzeichnet, um die Preise im Austausch für Befreiungen von Einfuhrzöllen zu senken, sagte er./lew/stw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sanofi S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
12:06Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:21Sanofi OutperformBernstein Research
10:11Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:06Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:21Sanofi OutperformBernstein Research
10:11Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Sanofi OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025Sanofi HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
17.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
06.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
03.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
28.10.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen