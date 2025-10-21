DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,21 +0,1%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.627 +0,9%Euro 1,1612 -0,1%Öl 66,23 +0,4%Gold 4.063 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
87,96 EUR +1,95 EUR +2,27 %
STU
88,02 EUR +1,40 EUR +1,62 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 105,52 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

Bernstein Research

Sanofi Outperform

10:21 Uhr
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
87,96 EUR 1,95 EUR 2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu bleibe die Bewertung mit einem 30-prozentigen Abschlag zur Branche attraktiv./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Outperform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
88,47 €		 Abst. Kursziel*:
34,51%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
87,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,29%
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

10:21 Sanofi Outperform Bernstein Research
10:11 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Dupixent schiebt ab Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones Sanofi-Aktie dennoch etwas fester: Medikament Rezurock fällt bei der EU-Behörde durch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Sanofi-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Benzinga Sanofi Drug Shows Superior Efficacy In Genetic Disease Compared To Current Standard Therapy
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
RTE.ie Irish unit of Sanofi pays out dividend of €800m
PR Newswire EVOQ Therapeutics Announces Collaboration and License Agreement with Sanofi
Zacks RVTY Collaborates With Sanofi for Early Detection of Type 1 Diabetes
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen