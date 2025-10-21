Sanofi Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu bleibe die Bewertung mit einem 30-prozentigen Abschlag zur Branche attraktiv./rob/gl/ajx
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG