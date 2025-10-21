DAX 24.192 -0,1%ESt50 5.657 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.601 +0,9%Euro 1,1614 -0,1%Öl 66,42 +0,7%Gold 4.057 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich STMicro-Aktie erneut tiefer: Jefferies senkt Kursziel deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sanofi Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sanofi Aktien-Sparplan
87,56 EUR +1,55 EUR +1,80 %
STU
87,98 EUR +1,36 EUR +1,57 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 105,52 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 920657

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120578

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SNYNF

UBS AG

Sanofi Buy

13:21 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
87,56 EUR 1,55 EUR 1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Medikaments Dupixent lägen um vier Prozent über der Konsenserwartung, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Unter dem Strich liege der Gesamtumsatz aller Pharmazeutika um zwei Prozent über der Markterwartung. Mit Blick auf die Produkt-Pipeline drohten allerdings schlechte Nachrichten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,58 €		 Abst. Kursziel*:
19,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

12:06 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 Sanofi Outperform Bernstein Research
10:11 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx Dupixent schiebt ab Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt Sanofi-Aktie gefragt: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
dpa-afx ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones Sanofi-Aktie dennoch etwas fester: Medikament Rezurock fällt bei der EU-Behörde durch
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
Benzinga Sanofi Drug Shows Superior Efficacy In Genetic Disease Compared To Current Standard Therapy
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Sanofi-Aventis Canada Inc./
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
PR Newswire Sanofi's high-dose influenza vaccine demonstrates superior protection for older adults against hospitalization vs standard-dose
RTE.ie Irish unit of Sanofi pays out dividend of €800m
PR Newswire EVOQ Therapeutics Announces Collaboration and License Agreement with Sanofi
Zacks RVTY Collaborates With Sanofi for Early Detection of Type 1 Diabetes
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen