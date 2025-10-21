Sanofi Aktie
Marktkap. 105,52 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Medikaments Dupixent lägen um vier Prozent über der Konsenserwartung, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Unter dem Strich liege der Gesamtumsatz aller Pharmazeutika um zwei Prozent über der Markterwartung. Mit Blick auf die Produkt-Pipeline drohten allerdings schlechte Nachrichten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
87,58 €
|Abst. Kursziel*:
19,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
87,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:06
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG