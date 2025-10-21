Sanofi Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Benjamin Jackson am Freitag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick hätten die Franzosen bekräftigt, sodass die Marktschätzungen geringfügig über dem oberen Ende der Zielspannen blieben./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Sanofi S.A.
Jefferies & Company Inc.
120,00 €
Buy
88,47 €
35,64%
Buy
87,96 €
36,43%
Benjamin Jackson
-
109,50 €
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
