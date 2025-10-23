Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

14:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Cashflow-Prognose für 2025 werde rein technisch aufgrund vorgezogener Investitionen hochgefahren, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im kommenden Jahr sinke sie dann um den entsprechenden Betrag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

