Marktkap. 7,19 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

14:21 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
56,75 EUR 0,70 EUR 1,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Cashflow-Prognose für 2025 werde rein technisch aufgrund vorgezogener Investitionen hochgefahren, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im kommenden Jahr sinke sie dann um den entsprechenden Betrag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,60 €		 Abst. Kursziel*:
14,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,54%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

14:21 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 KION GROUP Kaufen DZ BANK
09.10.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

Dow Jones Effizienzprogramm im Blick KION-Aktie steigt: Höhere Cashflow-Prognose KION-Aktie steigt: Höhere Cashflow-Prognose
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group passt Free Cashflow-Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet
dpa-afx Geringere Kosten für Effizienzprogramm: Kion wird optimistischer
EQS Group EQS-News: KION Group passt Free Cashflow Prognose für 2025 an aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für Effizienzprogramm; Kosteneinsparungen in nahezu unveränderter Höhe erwartet
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
EQS Group EQS-News: EcoVadis awards KION Group Platinum rating for sustainability commitment for the first time
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Should Value Investors Buy Kion Group (KIGRY) Stock?
EQS Group EQS-News: KION with strong customer demand in the first half of the financial year 2025
