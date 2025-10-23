KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,19 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Cashflow-Prognose für 2025 werde rein technisch aufgrund vorgezogener Investitionen hochgefahren, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im kommenden Jahr sinke sie dann um den entsprechenden Betrag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,54%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|14:21
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
