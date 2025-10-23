DAX 24.207 +0,0%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,15 -0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1614 -0,1%Öl 66,09 +0,2%Gold 4.058 -1,6%
Top News
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
TAG Immobilien Aktie

15,11 EUR -0,16 EUR -1,05 %
STU
Marktkap. 2,91 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

Warburg Research

TAG Immobilien Buy

12:06 Uhr
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18,80 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig rechnet mit höheren Kosten, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht für das dritte Quartal schrieb./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,23 €		 Abst. Kursziel*:
21,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,44%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

12:06 TAG Immobilien Buy Warburg Research
07.10.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
08.09.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 TAG Immobilien Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

finanzen.net Lukratives TAG Immobilien-Investment? MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx Aktien von Vonovia, LEG & Co. ziehen an: Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX im Minus
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG reports strong growth in FFO I and EPRA NTA in the first half of 2025; positive valuation results in Germany and Poland; further decline in LTV
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Correction of a release from 14/07/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
