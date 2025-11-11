DAX 24.369 +1,2%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,64 -0,8%Gold 4.128 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAG Immobilien Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
14,18 EUR +0,09 EUR +0,64 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,57 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 830350

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008303504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TAGOF

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

11:51 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
14,18 EUR 0,09 EUR 0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien neutral ausgefallen, schrieb Thomas Rothäusler in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2026 liege unter seinen Erwartungen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,14 €		 Abst. Kursziel*:
34,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,99%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

11:51 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
11.11.25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien. Stocks in Action: RATIONAL, IONOS, Auto1 Group, Fraport und TAG Immobilien.
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt am Mittag
Dow Jones TAG Immobilien-Aktie gewinnt: Ziele 2025 erhöht und Ausblick für 2026 vorgestellt
dpa-afx ROUNDUP/Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
Dow Jones Bei TAG Immobilien klettert Nettogewinn dank Portfolioneubewertung
dpa-afx Steigende Mieten: TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2025 an - Steigerung 2026
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG erhöht Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 und veröffentlicht erste Prognosen für 2026: starkes Wachstum von FFO I und FFO II  sowie der Dividende für 2026 erwartet
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG increases guidance for the 2025 financial year and publishes initial guidance for 2026: strong growth in FFO I and FFO II as well as dividends expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year
EQS Group EQS-News: TAG Immobilien AG reports strong growth in FFO I and EPRA NTA in the first half of 2025; positive valuation results in Germany and Poland; further decline in LTV
RSS Feed
TAG Immobilien AG zu myNews hinzufügen