Eni Aktie
Marktkap. 44,53 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Werner Eisenmann attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes drittes Quartal. In einem angeschlagenen Marktumfeld sei das Ergebnis ein "bemerkenswertes Feuerwerk aus starken Ergebnissen, Erhöhung diverser Ziele für 2025, Anhebung der Aktienrückkäufe und weiteren Effizienzmaßnahmen"./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
15,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
15,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
