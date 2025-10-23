DAX 24.231 +0,1%ESt50 5.665 -0,1%MSCI World 4.374 +0,7%Top 10 Crypto 15,04 -1,0%Nas 23.209 +1,2%Bitcoin 94.683 -0,1%Euro 1,1625 +0,0%Öl 66,50 +0,8%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
UBS-Aktie tiefer: UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand UBS-Aktie tiefer: UBS-Vize-Verwaltungsratspräsident geht 2026 in den Ruhestand
Holcim-Aktie fester: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn Holcim-Aktie fester: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
15,89 EUR +0,40 EUR +2,58 %
STU
14,75 CHF +0,50 CHF +3,51 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,53 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

DZ BANK

Eni Kaufen

16:41 Uhr
Eni Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
15,89 EUR 0,40 EUR 2,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Werner Eisenmann attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes drittes Quartal. In einem angeschlagenen Marktumfeld sei das Ergebnis ein "bemerkenswertes Feuerwerk aus starken Ergebnissen, Erhöhung diverser Ziele für 2025, Anhebung der Aktienrückkäufe und weiteren Effizienzmaßnahmen"./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Kaufen

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
15,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
15,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:41 Eni Neutral UBS AG
11:21 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
03.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Sparprogramm Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
dpa-afx ROUNDUP: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Dow Jones Eni erhöht Aktienrückkauf- und Kosteneinsparziel
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Aufschläge in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
Benzinga Eni, YPF Move Closer To Final Decision On Major Argentina LNG Project
Zacks Eni & Partners Greenlight Second FLNG Development in Mozambique
Zacks Eni Finalizes Sale of 30% Interest in the Baleine Field to Vitol
Zacks Eni to Convert Sannazzaro Refinery Units to Boost Biofuel Capacity
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
Zacks Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
Zacks Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen