London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 51,67 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 10500 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner bezeichnete in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung das Zahlenwerk des Börsenbetreibers für das dritte Quartal als stark. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2027 an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
97,54 £
|Abst. Kursziel*:
12,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,26 £
|Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,15 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:56
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
