DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur? CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
105,00 EUR +3,00 EUR +2,94 %
STU
96,16 CHF +0,22 CHF +0,23 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,29 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

13:16 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
105,00 EUR 3,00 EUR 2,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Unternehmensveranstaltung mit einem Kursziel von 11900 Pence auf "Buy" belassen. Diese habe darauf abgezielt, einige der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Einflusses von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäfte des Börsenbetreibers auszuräumen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das ist zwar nach Meinung des Experten gelungen, doch habe eine vorübergehende Verunsicherung einiger Marktteilnehmer zu einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien geführt. Diese seien für ein widerstandsfähiges Qualitätswachstumsunternehmen attraktiv bewertet./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
119,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
105,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

13:16 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
08:21 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels in Grün
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen