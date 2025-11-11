DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

104,00 EUR +2,00 EUR +1,96 %
STU
90,94 GBP -0,92 GBP -1,00 %
LSE
Marktkap. 52,97 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

UBS AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

12:21 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange (LSE)
London Stock Exchange (LSE)
104,00 EUR 2,00 EUR 1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Das Management habe die Ansicht bekräftigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) nicht als Konkurrenz betrachtet wird, sondern als Vertriebskanal für Lizenzen für die Daten der LSE genutzt werden soll, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Der Börsenbetreiber habe in diesem Zusammenhang weitere Partnerschaften angekündigt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
104,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,94 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

12:21 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen