London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 52,97 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Das Management habe die Ansicht bekräftigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) nicht als Konkurrenz betrachtet wird, sondern als Vertriebskanal für Lizenzen für die Daten der LSE genutzt werden soll, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Der Börsenbetreiber habe in diesem Zusammenhang weitere Partnerschaften angekündigt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
104,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,94 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|12:21
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG