DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher erwartet -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Siltronic: Sturm auf die 60 Euro Siltronic: Sturm auf die 60 Euro
Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen Ex-Nissan-COO warnt: Teslas neue Modelle sind BYD & Co. klar unterlegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,23 EUR -0,19 EUR -0,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 144,72 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

14:11 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
29,23 EUR -0,19 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Tochter T-Mobile US im dritten Quartal seien eine Stütze, schrieb Robert Grindle in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,25 €		 Abst. Kursziel*:
43,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,69%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

14:11 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Bewertung im Fokus Deutsche Telekom-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Telekom-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Telekom-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie short: Neues Chartsignal
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag behauptet
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
dpa-afx T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
Benzinga T-Mobile Touts Close Collaboration With Elon Musk&#39;s SpaceX, Aims To Replicate 5G Lead In Satellite: &#39;Flying Towers In Space&#39;
Benzinga T-Mobile Raises Outlook, So Why Is Wall Street Selling?
Zacks Compared to Estimates, T-Mobile (TMUS) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks T-Mobile (TMUS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Earnings Outlook For T-Mobile US
Benzinga Iridium Wins US Award To Protect 5G Networks With T-Mobile
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Zacks Gear Up for T-Mobile (TMUS) Q3 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen