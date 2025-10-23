RWE Aktie
Marktkap. 29,4 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal sei recht ereignislos gewesen, schrieb Wanda Serwinowska in einer Einschätzung vom Donnerstagabend. Der Fokus liege nun eher auf der Vergaberunde (AR7) in Großbritannien für Offshore-Windenergie./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 19:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,32 €
|Abst. Kursziel*:
11,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research