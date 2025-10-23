UBS AG

RWE Buy

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal sei recht ereignislos gewesen, schrieb Wanda Serwinowska in einer Einschätzung vom Donnerstagabend. Der Fokus liege nun eher auf der Vergaberunde (AR7) in Großbritannien für Offshore-Windenergie./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 19:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

