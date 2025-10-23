DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
RWE Aktie

40,21 EUR -0,05 EUR -0,12 %
STU
Marktkap. 29,4 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

UBS AG

RWE Buy

12:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
40,21 EUR -0,05 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal sei recht ereignislos gewesen, schrieb Wanda Serwinowska in einer Einschätzung vom Donnerstagabend. Der Fokus liege nun eher auf der Vergaberunde (AR7) in Großbritannien für Offshore-Windenergie./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 19:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst: UBS AG
45,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*: 40,32 €
11,61%
Rating vorher:
Buy
Kurs aktuell: 40,21 €
11,91%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
KGV*: -
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

09.10.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 RWE Buy UBS AG
08.09.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktienbewertung UBS AG: Buy für RWE-Aktie
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagvormittag auf rotes Terrain
dpa-afx RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
reNEWS RWE starts building 92MW of new Italian wind
reNEWS Indeximate monitors RWE subsea cables with fibre sensing tech
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE halts Kent offshore wind project in Victoria
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, buy
