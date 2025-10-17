DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
Valeo SA Aktie

Valeo SA Aktien-Sparplan
11,22 EUR +0,46 EUR +4,28 %
STU
11,86 EUR +1,10 EUR +10,22 %
GVIE
Marktkap. 2,48 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

Valeo SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Nennenswerte Änderungen der Konsensschätzungen seien aber nicht zu erwarten. Den nächsten Kurstreiber sieht Laskawi im Kapitalmarkttag am 20. November./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,86 €		 Abst. Kursziel*:
1,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

