Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,48 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Bericht der Franzosen. Nennenswerte Änderungen der Konsensschätzungen seien aber nicht zu erwarten. Den nächsten Kurstreiber sieht Laskawi im Kapitalmarkttag am 20. November./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,86 €
|Abst. Kursziel*:
1,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|15:06
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|08:26
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|15:06
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|08:26
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Valeo SA Outperform
|Bernstein Research
|08:26
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Valeo SA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.23
|Valeo SA Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|RBC Capital Markets
|20.01.23
|Valeo SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Valeo SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo SA Neutral
|UBS AG