DAX24.166 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 +0,5%Nas22.856 +0,5%Bitcoin94.371 +1,8%Euro1,1610 ±-0,0%Öl65,72 +2,1%Gold4.143 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street startet ruhig -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung

Aufschläge in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

23.10.25 15:57 Uhr
Aufschläge in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
879,30 EUR 11,10 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
43,58 EUR 0,61 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,67 EUR 0,14 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
68,98 EUR 1,28 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,68 EUR -0,34 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,33 EUR 0,07 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
15,60 EUR 0,46 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,40 EUR -0,95 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
548,80 EUR 3,00 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,68 EUR 0,05 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.768,50 EUR -0,50 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
240,15 EUR -1,00 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
97,18 EUR 0,90 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
62,52 EUR 0,86 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.665,7 PKT 26,5 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,47 Prozent auf 5.665,84 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,871 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,225 Prozent stärker bei 5.651,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.639,21 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5.668,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.639,82 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,704 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 23.09.2025, bei 5.472,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.344,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4.922,55 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5.699,13 Punkten. Bei 4.540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 3,05 Prozent auf 15,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 98,08 EUR), UniCredit (+ 1,39 Prozent auf 62,52 EUR), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.772,50 EUR) und BASF (+ 0,97 Prozent auf 43,53 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1,94 Prozent auf 33,55 EUR), Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 29,69 EUR), Siemens (-0,76 Prozent auf 240,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,51 Prozent auf 39,27 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 547,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4.154.286 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344,887 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen