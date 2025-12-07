DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.279 -0,5%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein

07.12.25 16:22 Uhr
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Rheinmetall-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.538,00 EUR 0,50 EUR 0,03%
20 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

14 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.147,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.480,50 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.980,00 EUR33,7424.11.2025
Barclays Capital2.060,00 EUR39,1424.11.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR51,9824.11.2025
DZ BANK--20.11.2025
DZ BANK--20.11.2025
DZ BANK--19.11.2025
Warburg Research1.770,00 EUR19,5519.11.2025
UBS AG2.500,00 EUR68,8619.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.340,00 EUR58,0519.11.2025
Bernstein Research1.980,00 EUR33,7419.11.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR51,9819.11.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR51,9818.11.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR51,9818.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.300,00 EUR55,3512.11.2025
Bernstein Research1.980,00 EUR33,7411.11.2025
Barclays Capital2.060,00 EUR39,1410.11.2025
Deutsche Bank AG2.050,00 EUR38,4707.11.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR51,9807.11.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR51,9807.11.2025
Bernstein Research1.960,00 EUR32,3906.11.2025
DZ BANK--06.11.2025
JP Morgan Chase & Co.2.250,00 EUR51,9806.11.2025
Jefferies & Company Inc.2.250,00 EUR51,9806.11.2025
Bernstein Research1.960,00 EUR32,3904.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Rheinmetall BuyUBS AG
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Rheinmetall BuyUBS AG
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

