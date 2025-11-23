Rheinmetall Aktie
Marktkap. 69,72 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag habe er seine Schätzungen für den Rüstungskonzern angehoben, schrieb David Perry in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Kursrutsch der Aktie wegen eines möglichen Abkommens zwischen Russland und der Ukraine biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Perry geht nicht davon aus, dass Deutschland wegen der jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt seine geplanten Rüstungs-Investitionen zurückfahren wird. Der Gewinnausblick für die kommenden Jahre sei gut untermauert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.437,50 €
|Abst. Kursziel*:
56,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.479,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,08%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.155,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research