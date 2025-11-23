DAX 23.242 +0,7%ESt50 5.538 +0,4%MSCI World 4.250 +0,2%Top 10 Crypto 11,80 +0,7%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 75.329 -0,1%Euro 1,1526 +0,1%Öl 62,26 -0,4%Gold 4.065 +0,0%
Rheinmetall Aktie

1.479,50 EUR -21,50 EUR -1,43 %
STU
Marktkap. 69,72 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Rheinmetall AG
1.479,50 EUR -21,50 EUR -1,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag habe er seine Schätzungen für den Rüstungskonzern angehoben, schrieb David Perry in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Kursrutsch der Aktie wegen eines möglichen Abkommens zwischen Russland und der Ukraine biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Perry geht nicht davon aus, dass Deutschland wegen der jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt seine geplanten Rüstungs-Investitionen zurückfahren wird. Der Gewinnausblick für die kommenden Jahre sei gut untermauert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 02:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.437,50 €		 Abst. Kursziel*:
56,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.479,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,08%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.155,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
19.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
19.11.25 Rheinmetall Hold Warburg Research
