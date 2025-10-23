DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
Renault Aktie

34,12 EUR -0,43 EUR -1,24 %
STU
34,38 EUR -0,41 EUR -1,18 %
GVIE
Marktkap. 10,17 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

10:46 Uhr
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Autobauer stehe weiter die starke Produktdynamik im Fokus, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen. Die neue Führung brauche aber noch Zeit, um sich ein ähnliches Vertrauen der Investoren zu sichern wie das vorherige Management. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Wert der Nissan-Beteiligung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,38 €		 Abst. Kursziel*:
25,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
34,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,03%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

10:46 Renault Outperform Bernstein Research
23.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
07.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

dpa-afx Schwieriges Umfeld Renault-Aktie leichter: Umsatz fast wie erwartet gesteigert Renault-Aktie leichter: Umsatz fast wie erwartet gesteigert
dpa-afx ROUNDUP: Renault schneidet in schwierigem Umfeld ordentlich ab - Aktie fällt
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Renault-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Was Analysten von der Renault-Aktie erwarten
finanzen.net Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Renault von vor 3 Jahren abgeworfen
Business Times Renault Q3 revenue rises on car sales, finance arm
RTE.ie Renault says UK customer data stolen in cyberattack
BBC Renault customers told to be vigilant after data hack
BBC Renault customers told to be vigilant after data hack
Business Times Renault weighs making cars with China’s Chery in South America
Korea Times Outgoing Renault Korea CEO drives carmaker’s revival
EN, Japan Today Renault profits slump as competition intensifies
Business Times Stellantis poaches Renault design chief to lead Europe revamp
