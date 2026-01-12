DAX 25.340 -0,3%ESt50 6.022 -0,1%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Renault Aktie

33,68 EUR +0,23 EUR +0,69 %
STU
31,41 CHF +0,32 CHF +1,03 %
BRX
Marktkap. 9,64 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

10:06 Uhr
Renault Outperform
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
33,68 EUR 0,23 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Optimistisch bleibt er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin. Renault scheine sich unter dem neuen Chef François Provost stabilisiert zu haben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Outperform

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,41 €		 Abst. Kursziel*:
28,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,67%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

10:06 Renault Outperform Bernstein Research
13.01.26 Renault Sell UBS AG
09.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
05.01.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

