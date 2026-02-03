DAX24.769 -0,1%Est506.024 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.342 +0,5%Euro1,1820 ±0,0%Öl67,50 -0,5%Gold5.061 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, AMD, Gold und Silber im Fokus
Top News
ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt ams-OSRAM-Aktie hebt ab: sieht Wachstumspotential bei Digital Photonics - Aktie beflügelt
Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Deutscher Automarkt legt im Januar Rückwärtsgang ein

04.02.26 12:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
90,28 EUR 2,42 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
11,75 EUR 0,24 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geely
1,72 EUR 0,02 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
8,61 EUR 0,12 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
491.500,00 KRW 13.500,00 KRW 2,82%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
154.000,00 KRW 3.900,00 KRW 2,60%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
6,62 EUR 0,15 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
60,15 EUR 2,14 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,09 EUR -0,03 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,93 EUR 0,93 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
36,28 EUR 0,72 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
31,66 EUR 0,88 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suzuki Motor Corp.
11,72 EUR 0,05 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tata Motors Ltd
372,50 INR 9,00 INR 2,48%
Charts|News|Analysen
Tesla
357,20 EUR -1,20 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
20,00 EUR 0,58 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
102,80 EUR 0,20 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat zu Jahresbeginn in den Rückwärtsgang geschaltet. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Januar  193.981 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von  6,6 Prozent gegenüber Januar 2025.

Wer­bung

Unter den deutschen Marken wies Opel mit einem Plus von 27,4 Prozent den stärksten Zuwachs auf. Der Volumenhersteller Volkswagen musste hingegen einen Rückgang um 17,5 Prozent hinnehmen. Bei der Premiumtochter Audi gingen die Neuzulassungen um 4 Prozent zurück. Die Sportwagen-Tochter Porsche brachte es dagegen auf 23,3 Prozent mehr Neuzulassungen. Der Premiumhersteller BMW kam auf ein Plus von  5,4  Prozent, während Mercedes ein Minus von 6,5 Prozent verbuchte.

Tesla schaffte nach einer längeren Durststrecke ein leichtes Zulassungsplus von 1,9 Prozent auf 1.301 Fahrzeuge. Beim chinesischen Konkurrenten BYD vervielfachten sich die Neuzulassungen im Januar um rund 1.019 Prozent auf 2.629 E-Autos.

Die Zulassungen von Pkw mit vollelektrischen Antrieben stiegen im vergangenen Monat um 23,8 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf ein Plus von 23 Prozent. Von Pkw mit Benzinantrieb wurden 29,9 Prozent weniger zugelassen. Bei Diesel-Pkw betrug der Rückgang 17,1 Prozent.

Wer­bung

"Der Pkw-Markt ist äußerst verhalten in das neue Jahr gestartet", sagte Imelda Labbé, Präsidentin des Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). "Das überproportionale Wachstum der BEV-Zulassungen internationaler Hersteller im Januar zeigt das hohe Kundeninteresse an leistbaren Elektrofahrzeugen. Für ein nachhaltiges Gesamtmarktwachstum in 2026 benötigen wir eine weitere Steigerung der BEV-Auftragseingänge."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 06:51 ET (11:51 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen