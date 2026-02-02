DAX24.796 ±-0,0%Est506.000 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.411 -0,8%Bitcoin65.749 -1,5%Euro1,1795 ±0,0%Öl67,01 +1,1%Gold4.917 +5,5%
Ex-Daimler-Chef Zetsche weist als Zeuge Behauptung der Kläger zurück

03.02.26 15:29 Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche hat vor Gericht eine zentrale Behauptung der Klägerseite gegen seinen früheren Arbeitgeber zurückgewiesen. Zetsche wurde bei der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen, ob der damalige Vorstand eine strategische Grundsatzentscheidung getroffen habe, Abgasnormen zu umgehen und unzulässige Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeuge einzubauen. Die Behauptung der Klägerseite sei aus seiner Sicht "schlicht falsch", sagte Zetsche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart.

Man habe sich damals im Vorstand mit strategischen Fragen beschäftigt und unter anderem mit wirtschaftlichen, organisatorischen und finanztechnischen Fragen auseinandergesetzt, sagte Zetsche. Seiner Erinnerung zufolge habe auf der Tagesordnung zu Vorstandssitzungen aber nie die Frage nach Zulassungsvorschriften gestanden.

Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) bekannt. Zahlreiche Anleger werfen dem börsennotierten Stuttgarter Autobauer vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben - und verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz. Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, hieß es vom OLG./rwi/DP/nas

