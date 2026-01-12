DAX24.775 -0,1%Est505.990 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.304 -1,2%Bitcoin64.876 -2,9%Euro1,1817 +0,2%Öl66,98 +1,0%Gold4.977 +6,8%
ROUNDUP/Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt

03.02.26 16:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
78,45 EUR 0,55 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen starken Schneefalls ist der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Am Nachmittag starteten die ersten Maschinen wieder. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

Gegen 16.15 Uhr wurde die erste Startbahn - die sogenannte Startbahn West - wieder freigegeben, wie ein Sprecher sagte. Landungen sollten ebenfalls ab dem späteren Nachmittag wieder möglich sein. Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Zudem wurden laut den Abgaben bereits 67 Flüge annulliert. "Wir appellieren an alle Reisenden, sich rechtzeitig zu informieren", sagte der Sprecher.

Wegen des Wintereinbruchs waren ab etwa 15.00 Uhr keine Starts und Landungen möglich. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es.

Der Deutsche Wetterdienst hat in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr./jto/DP/nas

