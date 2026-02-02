DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -7,5%Nas23.148 -1,9%Bitcoin63.295 -5,2%Euro1,1817 +0,2%Öl67,06 +1,1%Gold4.940 +6,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 BYD A0M4W9 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst? Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst?
Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
In Verhandlungen

Glencore-Aktie: Verkauf von Beteiligungen im Kongo geplant

03.02.26 18:06 Uhr
Glencore-Aktie: Rohstoffkonzern will sich von Beteiligungen im Kongo trennen | finanzen.net

Glencore will sich von Beteiligungen in der Demokratischen Republik Kongo trennen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
6,00 EUR 0,18 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rohstoffkonzern führt nach eigenen Angaben derzeit Verhandlungen über einen Verkauf eines 40-Prozentanteils an seinen Kupfer- und Kobalt-Vermögenswerte. In einem Deal würden die Geschäfte von Glencore im Kongo mit rund 9 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet.

Wer­bung

Glencore hat bereits mit Orion CMC eine Absichtserklärung unterzeichnet für Anteile an den Aktivitäten von Mutanda Mining und Kamoto Copper. Orion CMC, hinter der die US-Behörde International Development Finance Corp steht, hätte das Recht, einen Anteil der Produktion aus den Minen zu verkaufen. Wie Glencore weiter mitteilte, käme das der Versorgung der USA mit kritischen Rohstoffen zugute.

DJG/DJN/mgo/flf

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
16.01.2026Glencore OutperformRBC Capital Markets
09.01.2026Glencore OutperformRBC Capital Markets
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Glencore OutperformRBC Capital Markets
09.01.2026Glencore OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen