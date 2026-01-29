DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
Beliebte Suche
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Profil

Fraport Aktie

Marktkap. 7,04 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:01 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
79,05 EUR 1,90 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,50%
Analyst Name:
Priyal Woolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:01 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
22.01.26 Fraport Sell UBS AG
20.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

