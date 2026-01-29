DAX24.404 +0,4%Est505.910 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -2,5%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,75 -1,6%Gold5.156 -4,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro

30.01.26 08:28 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
08:01Fraport BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
22.01.2026Fraport SellUBS AG
20.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
