Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste - Tech- und Medientitel leiden

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Dienstag mit moderaten Verlusten geschlossen. Damit konnten sie nicht an ihren starken Wochenauftakt anknüpfen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank letztlich um 0,20 Prozent auf 5.995,35 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,26 Prozent auf 10.314,59 Punkte nach unten und für den SMI in Zürich um 0,27 Prozent auf 13.372,58 Punkte.

Zu den größten Verlierern im marktbreiten Stoxx Europe 600 zählte letztlich der Technologiesektor - im Einklang mit der schwachen US-Tech-Börse Nasdaq, wo die Aktien des Zahlungsdienstleisters Paypal nach einem schwachen Quartalsbericht unter die Räder kamen. Dies zog auch den europäischen Branchenkollegen Adyen in Mitleidenschaft, dessen Aktienkurs um sieben Prozent sank.

Auch europäische Medientitel waren nicht gefragt. Neben einem schwachen Ausblick des Werbekonzerns Publicis, der dessen Papiere mit gut 9 Prozent ins Minus drückte, belasteten Kurseinbußen bei RELX und Wolters Kluwer. Die Aktien der beiden Fachverlage litten mit Abgaben von mehr als 14 beziehungsweise 12,7 Prozent darunter, dass das US-Unternehmen Anthropic ein KI-gestütztes Produktivitätstool für interne Rechtsabteilungen von Unternehmen veröffentlicht hat. Der monatelang anhaltende Kursrutsch beider Aktien setzte sich damit fort. Die Wolters-Titel erreichten den tiefsten Stand seit März 2021./gl/he