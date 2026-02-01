DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -7,5%Nas23.148 -1,9%Bitcoin63.295 -5,2%Euro1,1817 +0,2%Öl67,06 +1,1%Gold4.940 +6,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 BYD A0M4W9 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst? Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst?
Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste - Tech- und Medientitel leiden

03.02.26 18:25 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Dienstag mit moderaten Verlusten geschlossen. Damit konnten sie nicht an ihren starken Wochenauftakt anknüpfen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank letztlich um 0,20 Prozent auf 5.995,35 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,26 Prozent auf 10.314,59 Punkte nach unten und für den SMI in Zürich um 0,27 Prozent auf 13.372,58 Punkte.

Wer­bung

Zu den größten Verlierern im marktbreiten Stoxx Europe 600 zählte letztlich der Technologiesektor - im Einklang mit der schwachen US-Tech-Börse Nasdaq, wo die Aktien des Zahlungsdienstleisters Paypal nach einem schwachen Quartalsbericht unter die Räder kamen. Dies zog auch den europäischen Branchenkollegen Adyen in Mitleidenschaft, dessen Aktienkurs um sieben Prozent sank.

Auch europäische Medientitel waren nicht gefragt. Neben einem schwachen Ausblick des Werbekonzerns Publicis, der dessen Papiere mit gut 9 Prozent ins Minus drückte, belasteten Kurseinbußen bei RELX und Wolters Kluwer. Die Aktien der beiden Fachverlage litten mit Abgaben von mehr als 14 beziehungsweise 12,7 Prozent darunter, dass das US-Unternehmen Anthropic ein KI-gestütztes Produktivitätstool für interne Rechtsabteilungen von Unternehmen veröffentlicht hat. Der monatelang anhaltende Kursrutsch beider Aktien setzte sich damit fort. Die Wolters-Titel erreichten den tiefsten Stand seit März 2021./gl/he