So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Kryptowährungen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stellar-Investment verlieren können.

Stellar wurde am 02.02.2025 zu einem Wert von 0,3531 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 283,19 XLM im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 02.02.2026 auf 0,1788 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,37 Prozent verringert.

Am 03.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1696 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net