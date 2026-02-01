DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 -8,5%Nas23.079 -2,2%Bitcoin62.717 -6,1%Euro1,1813 +0,2%Öl67,10 +1,2%Gold4.907 +5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie hebt weiter ab: Belastungsfaktoren treten in den Hintergrund DroneShield-Aktie hebt weiter ab: Belastungsfaktoren treten in den Hintergrund
So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kryptowährungen

So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

03.02.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stellar-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1696 USD -0,0092 USD -5,14%
Charts|News

Stellar wurde am 02.02.2025 zu einem Wert von 0,3531 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 283,19 XLM im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 02.02.2026 auf 0,1788 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,37 Prozent verringert.

Am 03.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1696 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com