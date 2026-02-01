Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
03.02.26 19:43 Uhr
Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Cardano gewesen.
0,2848 USD -0,0142 USD -4,75%
Cardano wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,8001 USD gehandelt. Bei einem ADA-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.498,70 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2990 USD), wäre die Investition nun 3.737,48 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 62,63 Prozent.
Am 03.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2848 USD. Bei 1,133 USD erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
