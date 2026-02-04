DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9800 -2,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.655 -3,2%Euro1,1825 +0,3%Öl68,06 +2,6%Gold4.953 +6,3%
Im Abwärtssog

Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Trumps Wahlsieg

03.02.26 21:26 Uhr
Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Trumps Wahlsieg | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Dienstag bis auf unter 73.000 US-Dollar gefallen.

Das war der niedrigste Stand seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024. Zuletzt notierte der Bitcoin etwas erholt bei etwa 75.000 Dollar.

Anlegern stehe die Unsicherheit derzeit ins Gesicht geschrieben, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Investoren befänden sich im Klammergriff makroökonomischer Unsicherheiten. Der Rückgang verdeutliche die zunehmende Empfindlichkeit von Bitcoin gegenüber makroökonomischen Verschiebungen und globalen Liquiditätsströmen. Investoren fürchteten, dass der geldpolitische Gegenwind insbesondere jenseits des Atlantiks doch länger anhalte als gedacht und schalten vorsichtshalber in den Risk-off-Modus. Ein Reißen der 70.000-Dollar-Marke könnte Anleger in den Panikmodus versetzen.

/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com