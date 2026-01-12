DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 -8,5%Nas23.085 -2,2%Bitcoin62.717 -6,1%Euro1,1813 +0,2%Öl67,18 +1,3%Gold4.913 +5,4%
Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen

03.02.26 19:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
78,45 EUR 0,55 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind wegen starken Schneefalls bis zum Abend rund 100 von 922 Flügen annulliert worden. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport war am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es. Inzwischen seien eine Start- und eine Landebahn geräumt worden und der Flugbetrieb sei wieder angelaufen, sagte ein Sprecher.

Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Der Sprecher appellierte an Reisende, sich rechtzeitig bei den jeweiligen Airlines über ihre Verbindungen zu informieren und für die Anreise zum Flughafen aufgrund der Witterungsbedingungen rund um Frankfurt ausreichend Zeit einzuplanen./jto/DP/he

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
08:21Fraport OverweightBarclays Capital
30.01.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
22.01.2026Fraport SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:21Fraport OverweightBarclays Capital
30.01.2026Fraport BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Fraport OverweightBarclays Capital
20.01.2026Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Fraport HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Fraport HoldDeutsche Bank AG
12.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Fraport SellUBS AG
05.01.2026Fraport SellUBS AG
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

