Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen ist der Flugverkehr wegen des starken Schneefalls vorübergehend eingestellt worden. Das teilte die Fraport AG als Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen mit. Seit etwa 15.00 Uhr seien keine Starts und Landungen möglich, sagte ein Sprecher. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen. Er gehe davon aus, dass Teile des Flugbetriebs ab etwa 16.15 Uhr wieder aufgenommen würden.
Der Deutsche Wetterdienst hat in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr./jto/DP/nas
