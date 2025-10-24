ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Als sehr stark bezeichnete Matthew Lofting am Freitag das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns. Er verwies auf die gestiegenen Aktienrückkäufe, die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss und den überzeugend und besser als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie. Dass er die Aktie zuvor mit dem Status "Positive Catalyst Watch" versehen und damit eine mit Blick auf die Zahlenvorlage positive Entwicklung erwartet hatte, habe sich also als richtig erwiesen./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:40 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Eni S.p.A.
Analysen zu Eni S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen