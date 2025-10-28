ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eni auf 14,50 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Eni S.p.A.
Analysen zu Eni S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen