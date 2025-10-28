DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Eni auf 14,50 Euro - 'Hold'

28.10.25 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
15,77 EUR -0,18 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Eni S.p.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eni S.p.A.

DatumRatingAnalyst
08:56Eni HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.2025Eni BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025Eni OverweightBarclays Capital
25.10.2025Eni OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Eni KaufenDZ BANK
