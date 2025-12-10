DAX 24.401 +0,4%ESt50 5.782 +0,5%MSCI World 4.451 +0,2%Top 10 Crypto 12,33 +1,5%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.681 -0,1%Euro 1,1730 -0,1%Öl 61,70 +0,2%Gold 4.317 +0,9%
Eni Aktie

16,00 EUR +0,07 EUR +0,46 %
STU
15,98 EUR +0,01 EUR +0,06 %
GVIE
Marktkap. 47,14 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Goldman Sachs Group Inc.

10:11 Uhr
Eni S.p.A.
16,00 EUR 0,07 EUR 0,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,25%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

05.12.25 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Eni Buy UBS AG
28.10.25 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 Eni Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

