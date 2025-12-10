Eni Aktie
Marktkap. 47,14 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wAnalyst Michele della Vigna liegt mit seinen Schätzungen unter dem Konsens, wie er am Freitag in einem Ausblick auf die Berichtssaison und 2026 für Europas Ölkonzerne schrieb. Er sieht enorme Rückschlagrisiken für den Brent-Preis und erwartet Druck auf die Aktienrückkäufe der Konzerne. Der Experte setzt auf defensive, starke Bilanzen, eine vergleichsweise geringe Ölpreissensibilität und niedrige Profitabilitätsschwellen bei der Förderung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 01:23 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,25%
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
